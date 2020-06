Zusters Mariadal ontvangen kaartjes en delen geschenkjes uit Christian Hennuy

19 juni 2020

15u48 0 Hoegaarden Omdat de zusters dit jaar 200 jaar in Mariadal aanwezig zijn, wilden ze dit uitgebreid vieren. Maar corona verhindert elke festiviteit en dus beleefden ze deze feestdag in alle stilte. Toch hadden de Vrienden van de Sint-Rochuskapel een feestprogramma op afstand klaargestoomd.

Zonder medeweten van de zusters werd aan iedereen gevraagd een kaartje met felicitaties naar hen te sturen zodat ze op 19 juni toch nog aangenaam verrast worden. Ze kregen een honderdtal kaartjes, heel wat telefoontjes en mails. De zusters hadden een klein religieus geschenkje voorzien voor de eerste communicanten, dit als speciaal aandenken aan deze unieke herdenking. Het was de bedoeling om die geschenkjes uit te delen tijdens de laatste repetitie in Mariadal, maar nu werd 19 juni hiervoor uitgekozen. Op vrijdag 19 juni vierden de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart immers hun feestdag: het feest van het Heilig Hart. De kinderen mochten hun geschenkjes komen afhalen aan de voordeur van de kapel.

Laatste grote viering in 2010

De Congregatie “De Zusters met de Vereniging van het H. Hart” vierden in 2010 de 175ste verjaardag van de Congregatie, die thans aan de 185ste verjaardag toe is. In september 1835 legden 17 zusters de geloften af in hun congregatie, in het voormalige Beggaardenklooster Mariadal, dat ze al bewoonden sinds 1820. Sinds 1800 waren de zusters, daartoe aangezet en gestimuleerd door hun stichter EH. François Joseph Delfosse, actief in onderwijs en opvoeding, eerst in Jodoigne en Tienen, later ook in Nijvel en Hoegaarden. In 2010 waren er nog 21 zusters in de Congregatie, waarvan er 16 woonden op het domein Mariadal, twee in Jodoigne, en drie in een woonzorgcentrum. Thans zijn er nog tien zusters, waarvan er drie in een woonzorgcentrum wonen.

Door de coronacrisis werd de boekvoorstelling: ‘200 jaar Zorg voor Mens en Milieu’, over 200 jaar in Mariadal , voorzien op 6 september uitgesteld naar een latere datum. Intekenen kan nog tot 30 juli 2020 aan de voordeelprijs van 25 euro per exemplaar, met desgevallend 9 euro verzendkosten. Een lijst van de intekenaars wordt opgenomen in het boek. Intekenen gebeurt via de rekening BE23 3630 8110 6891 van Heemkring Hoegaards Erfgoed vzw