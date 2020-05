Zonnepanelen op nieuw gebouw brouwerij zijn goed voor 20% van het elektriciteitsverbruik van de site Christian Hennuy

29 mei 2020

09u10 0 Hoegaarden Op het nieuwe gebouw van AB InBev in Hoegaarden, op de site in Altenaken, dat werd ingehuldigd op 12 februari 2020, liggen liefst 2.100 zonnepanelen. Na enkele maanden berekende de brouwerij nu de juiste impact van deze panelen op het energieverbruik van de hele site. De panelen zijn goed voor liefst 20% van de totale elektriciteitsbehoefte.

AB InBev gaf op woensdag 12 februari de operationele start van haar nieuwe afvullijn in de brouwerij van Hoegaarden in Altenaken. Premier Sophie Wilmès gaf toen de start voor het afvullen van de allereerste blikken Hoegaarden in de nieuwe blikkenlijn. Er ging ook veel aandacht naar de zonnepanelen op het dak van de site. Op het dak van de brouwerij in Hoegaarden liggen 2.100 zonnepanelen. Uit berekeningen van AB InBev blijkt nu dat deze goed zijn voor liefst 20% van de totale elektriciteitsbehoefte van de site. De installatie ervan vond eind vorig jaar plaats. Die kadert in een bredere actie van AB InBev.

AB InBev kondigde in januari 2020 ook aan dat het investeert in het grootste niet-gesubsidieerde zonnepanelenpark in Europa dat 100% van de elektriciteitsbehoefte van de West-Europese en dus ook Belgische brouwerijen zal coveren. AB InBev sloot hiervoor een overeenkomst met energieproducent BayWa r.e., om 100% hernieuwbare elektriciteit aan te kopen voor haar West-Europese brouwerijen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De overeenkomst is goed voor 130 megawatt, afkomstig van twee nieuwe zonne-energieparken in Spanje. Met deze overeenkomst zet de brouwer de volgende stap om de 2025 duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, waaronder wereldwijd 100% aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De nieuwe zonnecapaciteit zal naar verwachting tegen 1 maart 2022 door BayWa r.e. worden toegevoegd en aangesloten.

Er werd ook gekeken naar de lokale opwekking van hernieuwbare elektriciteit in de brouwerijen zelf. Bierbrouwerij AB InBev heeft in België 5 brouwerijen: in Leuven, Jupille, Hoegaarden, Sint-Pieters-Leeuw en Buggenhout. In Hoegaarden kwamen zonnepanelen op het nieuwe gebouw en in februari dit jaar werd, op het dak van de Leuvense Stella Artois-brouwerij, gestart door Luminus met de installatie van 2.117 zonnepanelen. De opgewekte stroom zal voor 100% door de Leuvense brouwerij zelf verbruikt worden.