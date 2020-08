Zoeken naar nieuwe bestemming voor de kerk van Outgaarden Christian Hennuy

07 augustus 2020

09u47 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft een studiebureau aangeduid om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren voor de kerk en de pastorietuin van Outgaarden. De Sint-Niklaaskerk van Outgaarden werd vorig jaar in september om veiligheidsredenen gesloten.

Vorig jaar waren de gemoederen in Outgaarden verhit, door de mogelijke verkoop van de kerk, de pastorie en de tuin. In november 2019 was er nog een petitie voor het behoud van dit alles, en op de gemeenteraadszitting van 17 december mocht Hubert Janssens, voorzitter van het Dorpscomité, voor een bomvolle raadzaal, het standpunt van de bevolking van Outgaarden komen verdedigen. Er werden ondertussen wel dringende herstellingen uitgevoerd aan het dak van de kerk.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “Er zijn geen kerkdiensten meer in Outgaarden. We hebben nu een onderzoek voor een herbestemming van kerk en tuin uitgeschreven. Een studiebureau zal onderzoeken wat kan of wat niet kan. Dat moeten we daarna aan het bisdom voorleggen. Het Dorpscomité had voorgesteld om een chalet te plaatsen in de tuin, maar het onderzoek moet uitwijzen wat mogelijk is, want alles op die locatie is erfgoed. Wij zullen achteraf een beslissing nemen in functie van de bestemming”.

Hubert Janssens, voorzitter van het Dorpscomité: “Ik heb toevallig bij Monumentenzorg vernomen dat er een herbestemmingsonderzoek loopt. Van Monumentenzorg heb ik de bevestiging gekregen dat het plaatsen van een chalet in de tuin geen probleem zou mogen zijn. In Outgaarden hebben we nu geen kerkfabriek meer, want we zijn opgegaan in de unitaire kerkfabriek Sint-Catharina, voor alle kerken van Hoegaarden. Ik ben dus geen voorzitter meer van de kerkfabriek, maar we hebben nog wel een afgevaardigde, Wim Peeters, in de nieuwe structuur. We wachten bang af wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek”.