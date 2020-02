Zinkgat op “Gemeenteplein” groter dan verwacht. Perimeter werd intussen ingesteld. DDH

23 februari 2020

16u56 0 Hoegaarden Een zinkgat op het gemeenteplein zorgt voor ongerustheid in Hoegaarden. Zaterdagmiddag al merkten mensen een gat op het plein maar dat was toen nog klein. Later op de avond werd het groter en werd het een echt probleem. De hulpdiensten werden toen ingeschakeld en die bakenden een perimeter af.

Zaterdagmiddag circuleerden er al berichten op sociale media over een klein gat op het gemeenteplein maar later op de avond nam het probleem grotere proporties aan en werd de politie erbij gehaald. Die kwam ter plaatse en stelde een zinkgat vast van 70 op 70 cm groot en een meter diep. Ook de brandweer werd ingeschakeld, net als netwerkbeheerders Fluvius en De Watergroep. Al snel bleek het te gaan om een waterlek maar de schade was groter dan eerst verwacht. Uiteindelijk bleken tientallen vierkante meters ondergelopen zodat gevreesd werd voor nieuwe verzakkingen. Er werd dan ook een perimeter ingesteld en zondag begonnen de herstellingswerken. Hoe lang die precies gaan duren is niet bekend.