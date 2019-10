Wordt de kerk van Outgaarden een ontmoetingscentrum? Christian Hennuy

15u46 0 Hoegaarden Sinds tijdens de participatieronde van het meerjarenplan 2020-2025 werd gesteld dat de pastorie van Outgaarden mogelijk verkocht wordt, is er beroering over ontstaan in de Hoegaardse deelgemeente, waar ook de kerk voor onbepaalde tijd gesloten is, om veiligheidsredenen. Het kwam nu op de gemeenteraad.

De pastorie van Outgaarden is een gebouw dat vastzit aan de Sint-Niklaaskerk, die nu gesloten is. “Het verkopen van de pastorie en het wegvallen van alle gemeenschapszalen in Outgaarden, betekent een nekschot voor het gemeenschapsleven. Gaat het dorpscomité van Outgaarden nu de boeken dicht moeten doen of wordt er een alternatief geboden?”, zo vroeg N-VA-oppositieraadslid PhilipCollaers die het College herinnerde aan hun doelstelling ‘Het ondersteunen van het verenigingsleven in Hoegaarden’.

“De kerk is gesloten om veiligheidsredenen, maar Monumentenwacht heeft de opdracht gegeven de dringende lekken te dichten. Als we wachten op een beheersplan om de kerk te herstellen duurt het nog jaren. We kunnen werken met de jaarlijkse onderhoudspremie, maar het dak alleen zal 600.000 euro kosten. Vandaar ons plan om de pastorie te verkopen. Het geld van de verkoop zou kunnen dienen om het dak te vernieuwen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

“Blijkbaar zijn er nog maar 7 of 8 mensen die gebruik maken van de kerk in Outgaarden. We gaan het pastorie- en kerkenplan herzien. Als we van het bisdom te horen krijgen dat de pastorie niet meer nodig is voor hen, gaan we die verkopen en het geld gebruiken om de kerk te renoveren. En zo komen we ook te weten wat er binnen de kerk mag gebeuren van het bisdom, buiten eredienst. Waarom zouden we in Outgaarden niet hetzelfde proberen als wat we in Hoxem hebben gedaan? Daar werd de pastorie verkocht en kwam ernaast een ontmoetingscentrum. Waarom zou na verkoop van de pastorie in Outgaarden de kerk geen ontmoetingsruimte kunnen worden? Wat de activiteiten van het dorpscomité betreft: voor hen is vooral de tuin belangrijk. De pastorie is nu ook niet toegankelijk”, besloot Jean-Pierre Taverniers.