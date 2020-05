Woonzorgcentrum Villa Hugardis is coronavrij: iedereen test negatief Christian Hennuy

07 mei 2020

15u22 4 Hoegaarden We maakten reeds melding van het feit dat iedereen in het woonzorgcentrum Villa Hugardis in Hoegaarden getest werd op COVID-19. Nu zijn de resultaten ook bekend. Niemand testte positief.

Goed nieuws dus uit Villa Hugardis: alle medewerkers en alle aanwezige bewoners werden negatief getest op COVID-19. Iedereen is dus nog steeds coronavrij. “We bedanken uitdrukkelijk al onze medewerkers om zich zo uitstekend in te zetten, waardoor dit mogelijk werd. Dit is en blijft wel een momentopname, daarom blijven we de nadruk leggen op alle voorzorgsmaatregelen, maar de inspanningen lonen en dat doet heel veel deugd”, aldus een mededeling van het OCMW.