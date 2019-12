Woningen bereikbaar in feestperiode Christian Hennuy

11 december 2019

15u39 3 Hoegaarden Op dit ogenblik zijn heel wat huizen in Hauthem nauwelijks bereikbaar door de aanleg van nieuwe rioleringen. In de feestperiode zouden de huizen bereikbaar moeten zijn.

In Hauthem heeft de aannemer tussen de huisnummers 74 en 79 de gescheiden riolering aangelegd. Momenteel worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolering. Hierna zal de fundering van de nieuwe rijweg aangelegd worden. Er wordt gehoopt hiermee tegen 20 december klaar te zijn.

In het stuk tussen huisnummers 74 en 70 is de weg opgebroken. De aannemer start er na het kerstverlof met de aanleg van de nieuwe riolering. De weg wordt tijdelijk aangevuld met ‘minderhinder’ steenslag zodat de bewoners tijdens de kerstvakantie nog met de wagen tot aan de deur raken.

Al in augustus gingen voorbereidende werken voor de aanleg van de gescheiden riolering in Sint - Catharina Hauthem van start. De echte graafwerken startten begin september. Alle werken samen in Hauthem en de Kauterhof, moeten voor het bouwverlof 2021 klaar zijn.