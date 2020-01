Winterwerkdagen en wandelen met Natuurpunt Christian Hennuy

24 januari 2020

10u04 0 Hoegaarden Natuurpunt Velpe-Mene roept de komende weken op voor winterwerkdagen in de regio. Op zaterdag 1 februari komt Meldertbos of het kasteelpark aan de beurt, op 8 februari Mene-Jordaan in Hoxem. Op 9 februari wordt dan weer gewandeld in de Rozendaalbeekvallei in Vissenaken.

Op zaterdag 1 februari komen de vrijwilligers samen aan de Poort van Meldertbos, beneden aan de Bosberg in Meldert om 13.30 uur. Er wordt gewerkt tot 17 uur. De GPS-coördinaten zijn: 50°47'13.2"N 4°50'09.6"E. Info Eddy Stas, 016/76.72.43, of stas.eddy@skynet.be

Op zaterdag 8 februari volgt een winterwerkdag in natuurgebied Mene-Jordaan, in het gedeelte op grondgebied Hoxem. Afspraak om 13.30 uur aan de picknickbank, aan het einde van de Persstraat in Hoxem. De GPS-coördinaten zijn : 50°47’56.7”N 4°51’43.8”E. Info: Hugo Abts, 0476/ 77.70. 37 of natuurpunt@velpe-mene.be.

Op zondag 9 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur is er een koude wandeling in Rozendaalbeekvallei in Vissenaken met warme en koude, sterke en zwakke opkikkers onderweg en na de wandeling gezellig uitblazen in Natuur.Café De Gors.Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be