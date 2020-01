Winterwerkdag en roofvogels tellen Christian Hennuy

02 januari 2020

17u58 0 Hoegaarden Natuurpunt Hoegaarden ontdekte op de valreep van 2019 een 18 tal eitjes van ringslangen in een tuin in Meldert. Dit sterkt de vereniging om verder te doen in 2020. Er wordt gestart met een werkdag op 4 januari, een roofvogelteldag op 5 januari en een winterbarbecue op 18 januari.

Op zaterdag 4 januari is er een winterwerkdag aan het kerkhof in Meldert. Daar wordt gewerkt aan het herstel van het kalkmoeras in natuurreservaat Mene-Jordaan. De werkdag loopt van 13.30 uur tot 17 uur. Afspraak aan het kerkhof in de Sint-Laurentiusstraat. Info: 0475/33.51.70.

Op zondag 5 januari om 9.30 uur in de ochtend trekt Rudy Van Baelen het veld in tussen Sluizen en Meldert voor een roofvogelteldag. Met telescoop en verrekijker gaan de natuurvrienden op zoek naar roofvogels. De activiteit vindt plaats van 9.30 uur tot 13 uur. Samenkomst aan de kerk van Sluizen. Info: 0475/92.75.26

Op zaterdag 18 januari vanaf 18.45 uur is er een ledenontmoeting van Natuurpunt Velpe-Mene in het Natuur.huis De Gors aan de Metselstraat 75 in Vissenaken. Op deze algemene vergadering komt er een werkingsverslag, wordt de jaarplanning gelanceerd, maar achteraf volgt een gezellige winterbarbecue vanaf 20 uur. Deelname is gratis, maar men moet wel vooraf inschrijven via www.velpe-mene.be/winterbbq2020. Ook niet-leden zijn welkom.