Winkeltje ‘t Schip is blikvanger op Open Monumentendag Christian Hennuy

08 september 2019

16u24 0 Hoegaarden De winkel ‘t Schip in Nerm werd door de huidige eigenaar Georges Stienlet gerestaureerd en was de blikvanger op de Open Monumentendag. Speciaal voor deze dag was er weer een winkeltje in het huis opgebouwd, dat dateert uit de 18de eeuw.

Het beschermde pand heeft een rijke geschiedenis. In een ver verleden huisde er een herberg. Dat bleef zo tot na WOI. Het huis was vroeger eigendom van de familie Adams. Tot in 1959 had Leopold Adams in Het Schip een kruidenierswinkel en die werd nog een tijdje voortgezet door zijn zoon Louis. Het is niet geweten tot wanneer exact die winkel open bleef. Op Monumentendag kwamen tal van mensen naar ‘t Schip, na een bezoek aan de Paradijshoeve en het Arendsnest. Speciaal voor de Monumentendag had Georges Stienlet er eenmalig nog een winkeltje geopend, zoals het vroeger was. Hij is voorzitter van de vzw Hoegaards Erfgoed, de heemkundige kring die nu de zetel van de vereniging naar ‘t Schip overbracht. Georges Stienlet is gepensioneerd als inspecteur-generaal van Financiën bij de Vlaamse Overheid. Hij schreef ook twee romans.