Wilde orchideeën komen terug door natuurherstel Christian Hennuy

17 juli 2019

10u16 9 Hoegaarden Natuurpunt organiseert heel de zomer werkdagen om kwetsbare natuur te herstellen en in stand te houden. Dit weekend zit de organisatie net over de helft van de zomerwerkdagen. Op zaterdag 20 juli om 13.30 uur is het weer werken geblazen in natuurgebied Mene-Jordaan in Meldert, aan de Molenstraat.

In Hoegaarden aan de Spoorwegzate werd gestart met de werkdagen en via Weterbeek, Koebos, Aardgat, Rozendaalbeek en Snoekengracht werkten de vrijwilligers van Natuurpunt al 450 uren. Het voorlopige hoogtepunt was de Snoekengracht, waar de traditie ook gestart is 44 jaar geleden.

Komende zaterdag trekt Natuurpunt naar natuurgebied Mene-en Jordaan. In de Molenstraat in Hoegaarden worden de oude beemden, net achter de kerk van Meldert, hersteld. De afgelopen jaren is er de ‘brede orchis’ teruggekeerd, één van de wilde orchideeën van de streek. Op deze plaats waren er een vijftal geleden nog een 10-tal orchideeën, dit jaar werden er al 1.300 geteld.

Na afloop voorzien buren Eveline en Peter naar jaarlijkse gewoonte een traktatie aan de vrijwilligers als dank voor het vele werk. Later in de zomer trekken de vrijwilligers nog naar Zwarte bos, Meldertbos, Rosdel en Wijtbroek.