Wie raadt de nieuwe naam van ‘Clementus’? Christian Hennuy

06 maart 2020

09u43 1 Hoegaarden Het brouwproject Moutgaarden pakte in november vorig jaar uit met het ‘Clementus’ bier. Het kende onmiddellijk succes, maar vanuit Herzele kwam reactie tegen de subnaam ‘Clementus’. Daar werd al een bier ‘Clément’ gebrouwen.

In 2019 lanceerde bierbrouwerij De Ryck in Herzele ‘Clément’, een blonde Ale met 5,2% alcohol. Het bier was een ode aan brouwer Clément de Ryck, en vormde de reden voor het bezwaar tegen ‘Clementus’ uit Moutgaarden. Dit bier krijg zijn naam omdat Geer Clément uit Outgaarden de mensen van Moutgaarden leerde brouwen.

Ondertussen vond de brouwerij een nieuwe naam, maar die wordt pas vrijgegeven op Palmzondag, de hoogdag in Hoegaarden. Moutgaarden koppelt er een wedstrijd aan. “Doe mee aan onze queeste, raad de nieuwe naam en win 10% van je lichaamsgewicht in liters Moutgaarden”, vertelt brouwer Yves Willems. “Het label Moutgaarden is enkele maanden geleden samen met de nog niet onthulde nieuwe naam voor het bier ingediend ter bescherming. De oppositie periode is inmiddels verstreken, dus Moutgaarden is nu officieel erkend als het bier van Outgaarden.”

Tips

“In de aanloop naar Palmzondag gaan we stapsgewijs de nieuwe naam onthullen”, gaat Willems verder. “We doen dit door tips te geven over de nieuwe subnaam. De naam en de winnaar worden op Palmzondag bekend gemaakt.” De tips komen via de sociale media van Moutgaarden, en daar kan je ook het winnende antwoord indienden. De eerste tip luidt alvast: “Verdorie, had ik toch maar gezwegen...”