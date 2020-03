Werkgroep buigt zich over beschikbare infrastructuur Christian Hennuy

11u22 3 Hoegaarden Een werkgroep van de cultuurraad buigt zich al een tijdje over de beschikbare infrastructuur in Hoegaarden. Voorlopig werd er alleen een inventaris gemaakt. De werkgroep noteerde 81 beschikbare locaties, in de meest optimistische visie.

“Ons onderzoek rond mogelijke locaties kwam er uit de vraag voor alternatieve bestemmingen van kerken in het meerjarenplan van het College, en de klachten bij verenigingen dat er gebrek is aan culturele infrastructuur”, aldus Peter Laermans, voorzitter van de cultuurraad.

“Voorlopig hebben we alleen een inventaris gemaakt, met waar mogelijkheden liggen als ruimte voor culturele activiteiten zowel binnen als buiten, uiteraard rekening houdend met wat toegelaten is. Nu moet we nog parameters bepalen als sanitair, keuken, de prijs en hoeveel volk er binnen kan, per locatie. De verenigingen moeten ons ook nog melden welke lokalen ze gebruiken. Verder moeten we uiteraard nog rekening houden met kerken die gewijd of ontwijd zijn, en welke beschermd of niet beschermd”, aldus Laermans.

In bruikleen

“We hebben 81 locaties gevonden, waarvan 72 binnen en 9 buiten. Daarvan zijn er nog wel 5 niet toegankelijk, zoals de kerk van Outgaarden, en 5 nog niet open, zoals o.a. het Arendsnest en de Paradijshoeve. Van die locaties zijn er 42 in eigendom van de gemeente. We hebben er in Hoegaarden 50, in Outgaarden 9, in Meldert 18 en in Hoxem 4 genoteerd. Van al die locaties zijn er 20 in permanente bruikleen aan verenigingen, zoals de jeugdhuizen, voetbal, tennis en hockey. Twaalf locaties kunnen op het gemeentehuis aangevraagd worden voor gebruik. Tenslotte hebben we ook de uitwijkmogelijkheden naar andere gemeenten onderzocht: daar liggen de Kruisboog in Tienen en de Borre in Bierbeek met meest voor de hand”, aldus Peter Laermans.