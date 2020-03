Werken in Hauthem stilgelegd Christian Hennuy

18 maart 2020

15u09 0 Hoegaarden De rioleringswerken in Hauthem-Hoegaarden zijn stopgezet door de aannemer zelf, voor onbepaalde tijd. Er waren al vertragingen bij de werken. Dit betekent dat de doorgang door Hauthem open blijft, ook voor het openbaar vervoer.

“De aannemer heeft zelf beslist om de werken stil te leggen om zijn personeel te vrijwaren, ook al omdat hij nog andere werven heeft. Er zijn nog werken gedaan om de toegankelijkheid tot de woningen mogelijk te maken. Dit is een beslissing van deze aannemer, openbare werken in het algemeen kunnen wel doorgaan, als de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. Door deze bijkomende achterstand zullen deze werken nu zeker tot 2022 duren”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Er was al een serieuze vertraging van de werken, omdat op bepaalde plaatsen de fundering van de weg niet voldoende was en sommige stukken er weer uit moesten om nieuwe funderingen te leggen. Als het stuk van aan de elektriciteitscabine en zo het blokje rond af is, kan de doortocht door Hauthem aangepakt worden. De volledige afwerking van het dossier met de aanpak van de Kauterhof tot beneden, was voorzien voor einde 2021, maar dit zal dus niet gehaald worden.