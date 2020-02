Werken in Hauthem hebben 10-tal dagen vertraging Christian Hennuy

04 februari 2020

14u20 0 Hoegaarden Op dit ogenblik worden de werken geconcentreerd in Hauthem aan de blok van aan de elektriciteitscabine naar beneden toe, en zo weer naar de doorgangsweg. De boordstenen met goot werden al gegoten in beton, en zijn nu aan het uitharden. Door het regenweer komen er toch een 10-tal dagen vertraging, werd vernomen op een werfvergadering.

“We gaan pas in de tweede week van maart kunnen beginnen met asfaltering in het stuk rond de blok. Op dit ogenblik worden de voetpaden afgewerkt en er wordt ook nog riolering gelegd ter hoogte van de huisnummers 63 tot 68”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). “Na de afwerking van de straten rond de blok wordt een pompstation aangelegd, om het water te kunnen oppompen en zo aan te sluiten richting Hoegaarden. Dit pompstation komt er aan de overzijde van de treurwilg in de verbindingsstraat tussen de kapel en de Waversesteenweg. Daarna wordt het gedeelte aangepakt tussen de Sint-Catharinakapel en de Marollenkapel, en als dat af is, het stuk van de Sint-Catharinakapel tot aan de cabine. Dit alles zou tegen augustus moeten klaar zijn”

“Er zal een ogenblik zijn dat men niet door Hauthem zal kunnen rijden, maar dan kunnen verkavelingswegen gebruikt worden, van aan de Waversesteenweg richting hoeve Vranckx, of richting serres van Overlaar. Voor de volledige afwerking van het dossier, dus tot beneden aan de Kauterhof, wordt gestreefd naar einde 2021”, aldus de burgemeester.

Fietspaden in Meldert

Begin maart wordt ook gestart met de aanleg van fietspaden aan de Kerselaarstraat in Meldert, in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. Daar zal steeds het verkeer op één rijstrook kunnen, want er wordt gewerkt met verkeerslichten. De bussen zullen lichte hinder ondervinden, maar steeds door kunnen.