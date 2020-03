Werken in de holle wegen en plankjes voor zwaluwen Christian Hennuy

03 maart 2020

Ook in 2020 zullen de INL –ploegen van IGO aan het werk zijn in Hoegaarden, namelijk ploegen van het Intergemeentelijk Natuur Landschapsbeheer. Het gaat in die ploegen meestal om mensen die zo weer een kans krijgen om in het reguliere arbeidscircuit te komen.

Per gemeente kan men een aantal uren bekomen. Vorig jaar waren dat voor Hoegaarden 1450 uren. In Hoegaarden zullen er dit jaar 1200 werkuren door de INL - ploegen opgenomen worden, namelijk 975 uur in de holle wegen om dode bomen weg te zagen, struiken te verjongen enz… Er worden ook 100 uren besteed aan het beheer van houtkanten en nog eens 100 uur aan het knotten van bomen, vooral knotwilgen. De houtsnippers worden door de gemeente bewaard, in de hoop dat ze weldra naar het versnipperpark in Hoegaarden kunnen.

Verder voorzien de INL-ploegen nog 25 uur voor het plaatsen van kunstnesten en mestplanken voor de huiszwaluw. Wie een nest aan zijn huis heeft daar ook veel vuil van dat naar beneden komt. Die mestplankjes moeten dat verhinderen.