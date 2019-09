Werken in Altenaken zorgen 14 dagen voor omleidingen Parkeerruimte voor vrachtwagens is doorn in het oog van sommige buurtbewoners Christian Hennuy

05 september 2019

11u58 0

Zopas was er in het gemeentehuis een infovergadering over de komende werken in Altenaken. De inwoners zijn enerzijds blij dat de slechte toestand van de weg wordt aangepakt, maar sommigen zijn ontevreden dat de gemeente in Altenaken op de steenweg ruimte blijft voorzien voor geparkeerde vrachtwagens. De werken in Altenaken starten op 16 september en zullen 14 dagen duren. Wie vanuit Hoegaarden naar Tienen moet, zal via Overlaar moeten rijden. Wie van de E40 komt zal wel de Bleystraat kunnen inrijden.

“Helaas hebben we mogen vaststellen dat de gemeente enkel een inspanning wil leveren voor de fietsers en zullen de bewoners de parkerende vrachtwagens moeten blijven aanschouwen. De gemeente ziet geen noodzaak om de straat te vrijwaren van vrachtwagens, ook al zorgen die voor een onveilige situatie voor de fietsers en heel wat overlast voor de bewoners. Je zou denken dat het bestuur een einde zou stellen aan dit euvel, zeker als je weet dat Altenaken 176 extra transporten per dag te verwerken gaat krijgen zodra de uitbreiding van AB Inbev rond is. We stellen vast dat het bestuur zelfs een ‘VIP’ parking voor vrachtwagens voorziet ter hoogte van Altenaken nr 11”, aldus buurtbewoner David Pierlet. “Aangezien AB Inbev zich bewust is van dit probleem, maken ze de internationale vrachtwagenchauffeurs attent van het bestaan van parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom. Helaas staan ook zij machteloos als deze chauffeurs zich toch parkeren binnen de bebouwde kom, zeker op de parking ter hoogte van Altenaken nr 11”, vervolgt Pierlet.

“Ik heb begrip voor de mensen die daar wonen, omdat die camions, weliswaar aan de overkant van de straat ’s morgens al hun motor opstarten. Maar op die voorziene parkeerplaatsen aan de Melkerij, staan meestal camions van Hoegaardse chauffeurs. Het kan gebeuren dat een internationale camion die te laat kwam om te lossen, daar het weekend blijft staan. Die parking is er al jaren, al voordat de klager er kwam wonen. In de toekomst willen we dat veranderen, als we op de carpoolparking van Rommersom een afgesloten ruimte voor vrachtwagens krijgen. Ook de Tiense industrie is daar vragende partij voor”, reageert de burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

“We gaan de weg verbeteren en fietspaden van 1,25 meter langs weerszijden aanleggen. De kosten worden geraamd op 150.000 euro. Voor het definitieve herstel van de straat moet minstens nog een viertal jaren gewacht worden. De Gewestweg is nu wel van de gemeente, maar het dossier moet nog opgesteld worden voor subsidiering, er komt een nieuw rooilijnplan en dan moet nog gewacht worden op Aquafin voor de rioleringen. Tijdens de werken vanaf 16 september wordt het uitgaand verkeer van Hoegaarden via Overlaar geleid. Wie van de E40 komt zal wel via de N29 de Bleystraat mogen inrijden. We gaan daar naast het fietspad rijplaten leggen. De bedrijven uit Altenaken krijgen ook een toegang via rijplaten”, besluit de burgemeester