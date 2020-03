Werken aan parochiecentrum liggen alvast stil tot 5 april Christian Hennuy

20 maart 2020

09u54 0 Hoegaarden De verbouwingswerken aan het parochiecentrum van Hoegaarden liggen zeker stil tot 5 april, wat de vrijwillige medewerkers betreft. “We wachten nog op wat de aannemer gaat doen. Die mogen in principe nog verder werken. Als op 5 april de maatregelen tegen corona verlengd worden, vervallen ook de feesten die voorzien waren in ons parochiecentrum. Dan zal de draad later weer opgenomen worden”, zegt Joris Verbaeten, voorzitter van de vzw Parochiecentrum Hoegaarden.

“Individueel werken gaat niet. Als je iets wil vastzetten moet je toch met minstens twee personen zijn om het vast te houden. Vandaar dat de werkzaamheden gestopt zijn. In het parochiecentrum waren feesten voorzien in de maand mei, als communies, babyborrels en verjaardagsfeesten. Als corona er niet geweest was, zou alles klaar geweest zijn einde april. We zijn in de afwerkingsfase van het gebouw. Ook de bijbouw is gezet en klaar. Enkel nog de vloeren moeten gelegd worden, de muren geverfd, de keuken ingericht en de binnendeuren geplaatst. We waren op kruissnelheid gekomen met de vele vrijwilligers, die niet alleen op zaterdag, maar ook tijdens de week kwamen werken. Maar dat is dus gestopt en nu wordt het wachten wat op 5 april beslist wordt”, aldus Joris Verbaeten.

De verbouwing van het parochiecentrum begon met afbraakwerken in de zomer 2018 en de opbouw startte in februari-maart vorig jaar. “Behalve de noodzakelijke werken door een aannemer is alles met vrijwilligers gebeurd. Financieel is het heel nipt, en het was krabbelen om geen zotte kosten te doen. We hebben enkele giften gekregen en we sloten uiteraard als parochiecentrum ook een lening af”, besluit Joris Verbaeten.

De werken aan de chirolokalen die op de verdieping van het parochiecentrum zitten, zijn in dezelfde fase van afwerking, maar die is pas in september voorzien. Daar moet ook nog de opdeling van de lokalen aangebracht worden en het plafond.