Werken aan nieuwe toonzaal Vandermolen schieten goed op Christian Hennuy

05 augustus 2020

09u26 0 Hoegaarden De werken aan de nieuwe doe-het-zelf en toonzaal van houthandel Vandermolen aan de Stoopkensstraat, schieten goed op. “Normaal zal de planning gerespecteerd worden en zal alles klaar zijn einde 2020”, aldus zaakvoerder Kris Vandermolen.

“In ons contract staat dat we einde december weg moeten uit onze huidige toonzaal, aan de hoek met de Tiensestraat, zo staat in de overeenkomt met OKAY. Dit betekent dat wij willen verhuizen in de loop van de maand december. Ondertussen werd ook al de oude schoorsteen van de voormalige brouwerij weer opgebouwd. Daar moet alleen nog een afwerking aan gebeuren”, aldus Kris Vandermolen.

In het nieuwe gebouw, dat in de plaats kwam van oude houtopslagplaatsen, komt beneden de doe-het-zelf en de burelen, en boven komt de toonzaal. In dit nieuwe complex zal alles wat met hout te maken heeft verkocht worden, maar geen elektrische machines. Wel verf, lijm, hamers, zagen, al wat nodig is voor houtbewerking.

Op de plaats van de oude toonzaal, aan de Tiensestraat, komt een OKAY-winkel, een Belgische keten van kleinere buurtsupermarkten waar klanten terechtkunnen voor hun dagelijkse boodschappen