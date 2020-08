Werken aan kruispunt Brugstraat en kruispunt Hoogstraat Christian Hennuy

24 augustus 2020

10u56 0 Hoegaarden De werken aan de Brugstraat en het kruispunt met de Hoogstraat tot aan de Sint-Rochusstraat in Outgaarden zijn pas gestart na het bouwverlof. De bochten zijn al gelegd in beton.

Eerst wordt het kruispunt aangepakt. De bochten in beton moeten nu nog even uitharden en dan wordt het kruispunt gelegd, ook in beton. De rest van de straat komt in asfalt, dat gaat sneller. De werken waren dringend nodig omdat in de straat op sommige plaatsen de kasseien bloot lagen. De werken aan de Brugstraat zijn geraamd op 50.000 euro, btw inbegrepen, en worden uitgevoerd door Liema bvba.