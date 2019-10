Werken aan begraafplaats voorlopig afgerond Christian Hennuy

25 oktober 2019

14u22 1 Hoegaarden Dit najaar werden er opnieuw extra grasmatten gelegd op de begraafplaats in Hoegaarden. De grasmatten kwamen in het perk waar de grafzerken met verlopen concessie zijn verwijderd. Een week voor Allerheiligen werden alle middelen ingezet om de begraafplaats in orde te krijgen.

De volgende fase van de herinrichting van de begraafplaats Hoegaarden, namelijk het bovenste gedeelte met perken rond de calvarie, zal pas over enkele jaren worden uitgevoerd. Voorlopig worden er dus geen nieuwe perken ontruimd. Wel worden de concessies geactualiseerd. Dat betekent dat er opnieuw berichten aan enkele graven zullen uithangen.

Kerkhof van Meldert

Er is bijna geen ruimte meer in de begraafplaats van Meldert. Omdat er ook geen ruimte is om uit te breiden, is het nodig om in een eerste perk over te gaan tot het ruimen van oude graven: niet alleen de bovengrondse grafstenen, maar ook de resten in de ondergrond. Enkel op deze manier kan het perceel, na de wettelijke sanering, in de toekomst opnieuw gebruikt worden als begraafplaats. Er wordt strikt op toegezien dat de ontknekeling op een waardige manier gebeurt met maximaal respect voor de overledenen en hun nabestaanden. In het nieuwe perk worden uniforme verticale grafzerken voorzien. Ook het urneveld en de strooiweide zullen bij deze herinrichting verbeterd worden. Info: 016/76.87.62.