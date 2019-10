Werkdag voor behoud bedreigde knautiabij Christian Hennuy

04 oktober 2019

17u42 0 Hoegaarden Op Bois de Cauberg en in de Walenstraat op de grens van Hoegaarden en Geldenaken, bevinden zich de laatste grote populaties van de knautiabij van de regio. Deze zeldzame bij is een belangrijke symboolsoort van hoe het gaat met de natuur. Op zaterdag 6 oktober zijn vrijwilligers welkom voor een werkdag in natuurgebied Rosdel van 10 tot 17 uur.

De oude holle weg tussen Wallonië en Vlaanderen, tussen Bois de Cauberg en Huttenveld, is de grootste beheerde groeiplaats van knautia of beemdkroon, de enige waardplant waar de zeldzame bij op overleeft. Door gerichte maatregelen zorgt Natuurpunt ervoor dat er meer waardplanten tot bloei komen. “Na 7 jaar hard werken zijn we blij dat de soort zich voorzichtig herstelt maar de brede basis is nog niet bereikt. Een duurzame populatie moet tegen een stoot kunnen zoals een slecht jaar, een ongelukkige maaibeurt, het verdwijnen van een deel van het habitat, en daar zijn we spijtig genoeg nog niet. Hierdoor is de knautiabij nog steeds sterk bedreigd”, aldus Pieter Vanormelingen van Natuurpunt.

Op zaterdag 6 oktober starten Natuurpunt Velpe-mene en Aculea, de werkgroep wilde bijen, met het verder herstellen van de groeiplaats aan Cauberg en Huttenveld. Tijdens de werkdag voeren de werkers het maaisel van de Beemdkroongroeiplaatsen van Rosdel en Caberg af. Info: 0477/09.51.01 of pietervanormelingen@hotmail.com