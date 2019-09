Wereldfeest met vluchtelingen Christian Hennuy

07 september 2019

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Hoegaarden (GROSH) organiseerde het derde wereldfeest met animatie, drank- en eetstanden in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. “Dit jaar hadden we ook hulp van Afrikaanse vluchtelingen”, aldus Greet Van Cauwenberge, voorzitter van GROSH.

Ondanks het wisselvallige weer werd het Wereldfeest een succes. “We beperken ons wel tot een kleinschalig familiefeest. Belangrijk is de ontmoeting tussen de nieuwkomers en de Hoegaardiers. Diegenen die tijdelijk of permanent in Hoegaarden verblijven betrekken we in de organisatie. Alle leden van de werkgroep vluchtelingen waren erbij, voor diverse functies als koken, dansen aanleren, liedjes aanleren, of tenten opstellen. Er deden een tiental gezinnen mee. De werkgroep ‘vluchtelingen’ werkt samen met het OCMW om iedereen te bereiken. Wie er nog maar pas is, werkte niet mee, maar was wel aanwezig op het feest”, aldus Greet. Afrikaanse dans, dabke, salsa, buikdans, yoga, dans en zang met kinderen, stonden op het programma. Men kon ook gewoon komen proeven van Syrische, Iraakse en Palestijnse specialiteiten, van een faitrade biertje, een eerlijk fruitsapje of lekker wijntje van de wereldwinkel, en mojito van ’t Nieuwhuys.