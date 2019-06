Wereldbreidag bij hobbyclub Christian Hennuy

07 juni 2019

14u54 1

Hobbyclub Hoegaarden doet mee aan de ‘Wereldbreidag’ op dinsdag 11 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur in de voetbalkantine aan de Tiensestraat 43. De Wereldbreidag ontstond na een initiatief van twee Engelse vriendinnen die vonden dat mensen meer bij elkaar moesten komen. Al minstens tien jaar worden ook in Vlaamse steden en gemeenten breicafés gehouden. Er zijn workshops en demonstraties en men kan er kennismaken met nieuwe wolsoorten en originele technieken. Jaarlijks is er een groot breicafé in de sporthal Hoegaarden tijdens de hobbybeurs, dit jaar op 6 oktober 2019 Info: hobby.hoegaarden@gmail.com