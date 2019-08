Wel 1000 motards naar Gemeenteplein Christian Hennuy

11 augustus 2019

Hoegaarden werd tijdens het weekend overspoeld door motards uit het verre Rijmenam. MTC de Walkers had in Hoegaarden immers een controlepunt van hun groot motorfeest. “De organisatie in Hoegaarden is nog een erfenis van Christiane en Schoentje, de vorige uitbaters van Den Venetiaen. Wij hebben dat overgenomen. Zo passeerden er zaterdag 400 motorrijders en een 1000-tal op zondag”, aldus Dirk en Toets, huidige uitbaters van Den Venetiaen. Motorclub de Walkers wordt geleid door First Lady Sabine Geraerts, de echtgenote van hun onlangs overleden voorzitter. “We organiseerden twee ritten, één van 95 kilometer voor oldtimers en vespa’s, en één van 180 kilometer voor de moto’s. Beide circuits passeerden op het Gemeenteplein in Hoegaarden. We hadden ook nog een controlepunt in Landen. De motorrijders die overal stempels verzamelden krijgen van ons in Rijmenam een maaltijd en drank aangeboden”, aldus Luc Minnaert, verantwoordelijke voor het controlepunt.