Wegdek aan zinkgat wordt definitief gemaakt Christian Hennuy

15 april 2020

15u03 4 Hoegaarden Op zaterdag 22 februari werd op het Gemeenteplein in Hoegaarden voor het eerst een zinkgat opgemerkt. Nu wordt de oppervlakte volledig hersteld door een firma uit Hasselt.

Het ging om een waterlek dat snel hersteld werd door de netwerkbeheerders. Het gat van 70 op 70 cm, samen met de uitspoeling, werd gedicht. Er was trouwens meer uitspoeling dan oorspronkelijk gedacht. Alles werd binnenin hersteld en de bovenlaag werd voorlopig teruggelegd. Gedurende een hele tijd was de zone afgesloten voor verkeer, maar achteraf werden de hekken weggehaald. Nu is alles voldoende gestabiliseerd en kwam een firma de bovenlaag met klinkers definitief herstellen.