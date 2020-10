Weer een ‘Selleke’ in de regering Christian Hennuy

01 oktober 2020

14u46 0

Zopas werd Mathieu Michel (MR) aangesteld tot Staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen. Mathieu Michel (41j) is de jongere broer van Europees President Charles Michel, en zoon van voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en Europees Commissaris Louis Michel: allemaal ‘Sellekes’, een familie afkomstig uit Hoegaarden.

Toen Charles Michel eerste minister werd in 2014 was men in Hoegaarden al fier, want een ‘selleke’ werd Eerste Minister. De naam ‘Selleke’ is afkomstig van de betovergrootvader van Charles Michel, die zich in de Frans- Duitse oorlog rond 1870, liet betalen voor brood of vrije doorgang met “un sou”, in het Hoegaards een ‘solleke’, en dan “selleke’ (met twee doffe e’s) geworden is”.

Uiteraard was in Hoegaarden vader Louis Michel beter gekend, want deze ging nog naar school in Hoegaarden en spreekt ook nog het Hoegaards dialect. Hij woont trouwens op een boogscheut van Hoegaarden in het Waalse St. Marie-Geest, deelgemeente van Geldenaken. Charles verdween uit Geldenaken en ging zich in Waver vestigen, zijn broer Mathieu bleef actief in Geldenaken.

Louis Michel had twee zonen, Charles de President en Mathieu, gedeputeerde voor Waals-Brabant, en thans Staatssecretaris in de nieuwe regering. Het politieke leven van Mathieu speelde zich tot nog toe vooral af in de provinciale en lokale politiek, in Waals-Brabant en Geldenaken. Mathieu Michel is op dit ogenblik nog altijd gedeputeerd voorzitter van het provinciaal college.

De vzw Hoegaards Erfgoed vond de familie Michel zo belangrijk, dat er een boek over de familie werd gemaakt. ‘Van steenkappers en metsers op onze taalgrens tot medebouwers aan Europa: Louis en Charles Michel’. Het boek werd samengesteld door Maurice Dodion en Wasily Pedjko, en verscheen in 2017. Daarin staat dus uiteraard ook de stamboom van Mathieu Michel.