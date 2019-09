Wat met het OCMW? Christian Hennuy

18 september 2019



Sinds het begin van de nieuwe legislatuur is er een wijziging doorgevoerd bij het OCMW. Er zijn geen aparte OCMW-raadsleden meer en er werd een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht. “Op de agenda van het OCMW stond sedert het begin van het jaar geen enkel inhoudelijk onderwerp meer”, zo stelde gemeenteraads -en OCMW-raadslid Herwig Princen van de Gewoon Wit- oppositie vast.

Sinds de nieuwe legislatuur zijn de gemeenteraadsleden ook OCMW-raadsleden en worden in het Bijzonder Comité de sociale zaken afgehandeld. “Maar sinds Nieuwjaar wordt in een mum van tijd op de raadszitting de OCMW-agenda afgehandeld, met uitsluitend rekeningen of mandaten in een intercommunale. Maar er komt niets over opvang, armoedebeleid of sociaal beleid. En blijkbaar komt er ook in het Bijzonder Comité weinig daarover op de agenda. Komt er nog een inhoudelijk onderwerp over waar het OCMW mee bezig is, op de raad?”, aldus Herwig Princen.

Volgens schepen Marleen Levfevre (CD&V) zal bij de goedkeuring van de meerjarenplanning duidelijk worden dat er nog wordt ingezet op armoedebeleid. Dit zou op de informatieavond over de meerjarenplanning van dinsdag 1 oktober om 20 uur in het gemeentehuis moeten duidelijk worden.