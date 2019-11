Wapenstilstand herdacht Christian Hennuy

11 november 2019

13u46 0

In Hoegaarden werd het einde van de Groote Oorlog herdacht met plechtigheden in Outgaarden, Hoxem en Meldert, met daarna de plechtigheden in Hoegaarden, na een eucharistieviering in de Sint-Gorgoniuskerk.

De kerkdienst liep traditiegetrouw uit, waardoor heel wat deelnemers aan de plechtigheid in de kou moesten wachten. Vooreerst was er een plechtigheid aan het mausoleum en de Vredesbank. Dichter Danny Rega las er zijn ‘Sonnet voor Vrede’ voor, gedicht dat in cortenstaal tegen de kerkmuur aan gegraveerd staat.

Vervolgens was er de hulde aan het oorlogsmonument tussen gemeentehuis en Sint-Gorgoniuskerk. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers hield een pleidooi voor de vrede. Daarna konden de aanwezigen zich gaan opwarmen aan een receptie in het gemeentehuis.