Wandelen langs de Hoegaardse wijngaarden Christian Hennuy

28 januari 2020

11u53 0 Hoegaarden Op zaterdag 8 februari organiseert de Hoegaardse wandelclub een ‘wijngaardenwandeling’. Wijn in Hoegaarden, is dat geen vergissing, want Hoegaarden is vooral gekend als bier- en brouwersdorp, zou je denken? Niets is echter minder waar, want Hoegaarden heeft er niet alleen een wijnverleden opzitten, maar heeft ook nog een wijntoekomst.

Zo vertrekken de wandelingen op zaterdag 8 februari om 14 uur aan gemeenschapscentrum ’t Paenhuys. Dat is ook de plaats waar in 1978 de Hoegaardse Wijngilde werd gesticht, een organisatie die nog altijd bestaat onder leiding van Geert Clément en nu zowel wijn als bier maakt.

Ivan Laloup begeleidt de wandeling van 3 kilometer. “We vertrekken langs de Wijngaardstraat en gaan zo naar de wijngaarden boven aan de Peter Vanmolstraat. We komen langs deze straat weer naar beneden. De 8 kilometer wandeling voert langs de P. Vanmolstraat naar de wijngaarden en zo via het Hauthemveld en de Kauterhof weer naar beneden”, aldus Ivan.

Geschiedenis van de wijngaarden

De oudste bronnen over de druiventeelt in Hoegaarden dateren van 1267 en vermelden de vermaarde wijngaarden van de Ridders van Aalst. Ook de Groeninckouter, gelegen boven Egypte, tussen Hoegaarden en Hauthem, schijnt een bijzondere waarde gehad te hebben. De wijngaarden waren grotendeels gelegen op de zuiderflanken van het Schoor- of Nermdal. Er waren ook wijngaarden in Rommersom, Outgaarden en Overlaar. De hoge bloei van de Hoegaardse wijnhandel in de 15de en 16 de eeuw, wordt aangetoond door oude akten. Maar ondanks de hoge bloei was de wijnhandel in 1582 al met een derde gedaald, hoewel er toen nog een 100-tal wijngaarden in stand gehouden werden door 71 wijnboeren. De invoer van Franse wijnsoorten uit het zonnige zuiden en de opkomende biernijverheid waren de oorzaak van de achteruitgang van de wijnteelt.

In 2001 werd het Arendsnest aan de Houtmarkt verkocht aan de familie Cels en in 2003 kwam het nieuws dat dit een wijnchâteau zou worden. De restauratie van het Arendsnest verliep moeizaam, maar is nu, anno 2020, toch al ver gevorderd. Er werden tussen Kauterhof en P. Vanmolstraat gronden gekocht en al meer dan 5,5 ha zijn beplant met wijndruiven. Het zijn die wijngaarden die nu door de wandelclub bezocht worden.

Info en inschrijving voor de wandeling van 8 februari: wandelclub.hoegaarden@gmail.com, 0472/04.85.37, of 0477/30.99.39