Wandelen in ridderlijk verleden Christian Hennuy

02 juni 2019

16u13 0

De Greeters Hoegaarden organiseerden een ‘Start to Meldert’, een wandeling in het ridderlijk verleden van de ‘Heerlijkheid Meldert’. De start van de rondleiding gebeurde in de pastorie, omdat eigenares Nikki Huts die laat restaureren en thans zeer goed op de hoogte is van de geschiedenis van het gebouw. Daarna ging het naar de Sint-Ermelindiskerk en kapel. Schepen voor Toerisme en Cultuur Marleen Lefevre: “We hebben een opleiding voor kerkgids georganiseerd en thans gaven Luc Minten en Greeter Joost Vanderheyden, de uitleg. Het bezoek ging verder langs de middeleeuwse donjon naar het huidige kasteel waar de deelnemers de gerestaureerde huiskapel van de paters konden bezoeken.