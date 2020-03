Wandeldreef Park wordt rolstoelvriendelijk gemaakt Christian Hennuy

12 maart 2020

14u21 0 Hoegaarden Deze zomer zal het een pak gemakkelijker zijn om bewoners in rolstoelen van wzc Villa Hugardis door het Park naar het Kapittelhuys te begeleiden. Maar het is dus nog niet zover, en dat is te wijten aan de lockdown van het woonzorgcentrum en de aanhoudende regen die voor vertraging van de werken aan de middendreef zorgde.

Het was sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw die hierover een vraag stelde op de jongste raadszitting. “Ik heb geconstateerd dat er werken aan de gang zijn aan de wandeldreef van de Tuinen van Hoegaarden. Er zijn al boorden geplaatst aan de twee kanten. Kan tijdens deze werken ook bekeken worden of er een verharding kan aangebracht worden om gemakkelijker rolstoelen te kunnen duwen? Bezoekers van het rusthuis klagen erover dat het moeilijk gaat om de rolstoelen bergop te duwen”.

De wandeling door het Park, voorheen de Tuinen, van het rusthuis naar het Kapittelhuys en het Gemeenteplein is een voor de hand liggende uitstap voor de rusthuisbewoners. De middendreef ligt er in dolomiet bij. Voormalig burgemeester Frans Huon noemde dat de ‘Avenue de Versailles’.

“Men is inderdaad de middendreef aan het vernieuwen. Doordat die in dolomiet was aangelegd zijn sommige delen ondertussen uitgespoeld. De betonnen trappen kunnen ook vervangen worden door een hellend vlak. Bij de aanleg zal dolomiet gemengd worden met cement, zodat er geen uitspoeling meer is en de ondergrond steviger wordt”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).