Wandel mee tegen Kanker Christian Hennuy

09 februari 2020

Op zondag 16 februari is er de derde editie van de wandeling voor Kom op tegen Kanker in Hoegaarden. Ook dit jaar is er een buggyproof-parcours van 6,5 kilometer voorzien. Initiatiefnemers van deze 3de editie zijn vier fervente lopers die onder de naam 'Had beter getraind' op zondag 22 maart meedoen aan de 100km-run van Kom Op Tegen Kanker.

Deze 100 km-run is een uniek loopevenement waar je als team samen 100 kilometer aflegt. Om eraan deel te nemen zamel je eerst 2.500 euro per ploeg in. De opbrengst gaat integraal naar kankeronderzoek.

Om dit in te zamelen is er op zondag 16 februari de wandeling voor ‘Kom Op Tegen Kanker’. Er zijn bewegwijzerde wandelingen voorzien van 4, 6 of 10 kilometer en de buggyproof-parcours van 6,5 kilometer. Niet alleen de sportieveling komt aan zijn trekken maar ook de Bourgondiër zal kunnen genieten van een lekker drankje of hapje, als een heerlijke hotdog, een warm soepje of een frisse Hoegaarden.

Initiatiefnemer en sportieveling Joeri Crombez: “Het is de derde editie van de 100km-run van Kom op Tegen Kanker. Na de eerste keer hadden we de smaak te pakken. Niet alleen van het lopen maar ook van de fun die er aan vooraf ging om het bedrag in te zamelen. Zo brachten we vorig jaar met meer dan 500 deelnemers Hoegaarden letterlijk in beweging. Met deze derde wandeleditie hopen we alvast op goed weer.”

Start en aankomst vinden plaats in Nerm 57 in Hoegaarden bij Joeri Crombez en Evelien Janssens. Men kan wandelen tussen 9 en 14 uur. Deelname aan de wandeling: 5 euro ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Inschrijven via hadbetergetraind@hotmail.com of nog de dag zelf.

Je kan ook steeds een gift storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van “GIFT” en de negencijferige code van het Hoegaardse team: 340001616. Info: https://www.100kmrun.be/