Wagen knalt tegen trage voorligger op snelweg, politie kan bestuurster reanimeren Kristien Bollen

28 september 2019

21u11 1 Hoegaarden Op de E40 van Brussel naar Luik gebeurde zaterdagmiddag ter hoogte van Hoegaarden een ongeval waarbij twee wagens betrokken waren. Een slachtoffer werd nog voor aankomst van een mug-team of ambulance gereanimeerd door de toegesnelde wegpolitie.

Een Renault Clio reed tegen een enorme lage snelheid op de autostrade. De bestuurder van een BMW X1 die achter haar reed kon een aanrijding helaas niet meer vermijden. Mogelijk was de dame onwel geworden achter het stuur van haar Clio en reed ze hierdoor aan de extreme lage snelheid. Feit is dat de aangereden dame een hartstilstand had. De verkeerspolitie was als eerste ter plaatse en begonnen alvast met de reanimatie van het slachtoffer. Dat bleek succesvol en het mug-team nam de verzorging ter plaatse over. De dame werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd.