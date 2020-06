Wagen gaat over de kop door uitwijken voor fazant Kristien Bollen

10 juni 2020

Op het Kauterhof in Hoegaarden ging dinsdag rond 18.25 uur een wagen over de kop. De bestuurder kon op eigen houtje uit het wrak komen en bleek als bij wonder ongedeerd. De 38-jarige man uit Hoegaarden was naar eigen zeggen uitgeweken voor een fazant en verloor hierbij de controle over het stuur. Bij het ongeval raakte niemand anders betrokken. De man legde een negatieve adem- en drugtest af maar bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs.