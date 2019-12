Wachten op nieuwe subnaam voor Moutgaarden Christian Hennuy

14u08 4 Hoegaarden Vorige maand werd het nieuwe bier met subnaam ‘Clementus’ van brouwerijproject ‘Moutgaarden’ gelanceerd met een groot volksfeest in de pastorietuin in Outgaarden. Het bier kende onmiddellijk succes, maar er kwam reactie tegen de naam ‘Clementus’, vanuit Herzele, omdat er daar al een bier ‘Clément’ gebrouwen wordt en dat zou verwarring scheppen.

“We hebben geïnformeerd bij een bureau of de klacht terecht was en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe subnaam”, zegt initiatiefnemer van het brouwproject Moutgaarden Yves Willems. “Die subnaam is ook belangrijk voor het nieuwe kerstbier dat we eerstdaags lanceren, want dat is een zwaardere versie van de ‘Clementus’, met 1,5% meer. We hebben een nieuwe subnaam, maar we kunnen die nog niet vrijgeven, want die is in onderzoek bij een bureau. Hij zal wel verband houden met Hoegaarden en er zal ook een verwijzing op het etiket komen naar Geert Clément, de man die ons bier leerde brouwen. Als de nieuwe naam er niet op tijd komt, kunnen we nog altijd met Moutgaarden en Moutgaarden Tripel uitpakken.”

“Het is zo geen probleem, want de mensen vragen meestal toch naar een ‘Moutgaarden’ en niet naar een Clementus. En voor Moutgaarden is er geen enkel probleem. We gaan wel die naam laten beschermen. Momenteel kan in Hoegaarden Moutgaarden van ’t vat gedronken worden in het Nieuwhuys, het Kouterhof en Den Venetiaen. Elders wordt hij uit het flesje geschonken”, aldus Willems.

De reden van de naamsverandering is dus de ‘Clément’, een Ale, blond met 5,2% alcohol, gebrouwen door bierbrouwerij De Ryck in Herzele. Het bier werd ook dit jaar gelanceerd als ode aan Clément de Ryck.