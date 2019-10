Waanzinnig Armistisconcert komt eraan Christian Hennuy

29 oktober 2019

09u44 0 Hoegaarden Op 8, 9 en 10 november is er in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden de 26ste editie van het Armistis concert van de Totale Waanzin, met muziek, films en sketches, een volledige revue in het dialect. “We zullen er een goed ritme op aanhouden en daarom hebben we deze editie van de Armistis ‘Volle Petrol’ genoemd, met een snelle opeenvolging van de acts”, zegt scenarioschrijver Luc Vandeplas. Ook de verkoop van de tickets gaat ‘volle petrol’. Op zaterdag is het omzeggens volzet, maar op vrijdag en zondag kan men nog reserveren.

De Totale Waanzin is gestart met een weddenschap in ’t Paenhuys in 1993. Tijdens een laat tooggesprek in ’t Paenhuys tussen Luc Vandeplas en muziekleraar Paul Vlayen, werd de weddenschap aangegaan om in drie lessen zelf rock ’n roll te kunnen spelen. Zo is de groep ontstaan. Jaarlijks rond 11 november wordt een Armistis-concert gegeven, nu al voor de 26ste maal.

“We hebben dit jaar hetzelfde beproefde recept gehanteerd, met onze muziek, en sketches van het Armistis theatergezelschap. Dit bestaat uit een twintigtal mensen en dit jaar hebben we enkele nieuwe jonge krachten aangetrokken. We hebben 11 sketches gefilmd op locatie en die wisselen we af met live sketches, ook om het tempo van de vertoning hoog te houden. We spelen met de Totale Waanzin een aantal van onze ‘hits’, en voor 95% zijn het liedjes die we vorig jaar niet gespeeld hebben. Het voordeel als je uit een ruim repertoire kunt putten. Verder komen ook enkele lokalen vedetten, als Chris Michel en Fred Depré, liedjes zingen in het dialect, en is er weer een ‘Guy Puyneers’ moment, waarbij overblijvende Straatmuzikant Herman Vandermeulen als ‘Ich en éjà’, een liedje komt brengen”, aldus Luc.

Het concert start op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november telkens om 20 uur in het Paenhuys. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0496/72.53.07, www.totalewaanzin.be