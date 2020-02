Vrouw dood aangetroffen op straat in centrum Hoegaarden, partner gearresteerd voor verhoor Kristien Bollen

28 februari 2020

10u01 60 Hoegaarden In Klein Overlaar in het centrum van Hoegaarden werd deze ochtend rond 7.30 uur een 63-jarige vrouw op straat aangetroffen die geen teken van leven meer gaf. De omstandigheden waarin de vrouw overleed, zijn nog onduidelijk. De politie opende een onderzoek, de partner is momenteel gearresteerd voor verhoor.

Medische hulp kon niet meer baten voor de vrouw die op straat werd gevonden, de dame was overleden. De omstandigheden waarin het slachtoffer is overleden, zijn nog niet duidelijk. De politie opende een onderzoek en heeft hiervoor de straat afgesloten in beide richtingen. Het parket werd op de hoogte gebracht en stuurde een wetsdokter en het technisch labo ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van het overlijden te achterhalen.

Geen duidelijke oorzaak



“De wetsdokter heeft niet meteen een duidelijke doodsoorzaak kunnen vaststellen. Verdere autopsie is nog nodig om dit te kunnen achterhalen. Op het lichaam werden geen uitwendige tekenen van geweld vastgesteld. De lokale recherche en de federale gerechtelijke politie stapten eveneens af; alsook de onderzoeksrechter die werd gevorderd kwam ter plaatse” klinkt het bij het Leuvense parket die alle mogelijke pistes onderzoekt en mogelijk kwaad opzet nog niet uitsluit.

Partner gearresteerd

Het parket bevestigde intussen ook dat de partner van de vrouw, een 49-jarige man is gearresteerd voor verhoor.