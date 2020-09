Vrijwilligers onderhouden begraafplaatsen Christian Hennuy

19 september 2020

10u41 1 Hoegaarden De jongste tijd waren er nogal wat negatieve reacties op sociale media over de toestand van de Hoegaardse centrale begraafplaats. Omdat het gemeentepersoneel voorlopig nog elders wordt ingezet werd gezocht naar vrijwilligers, en een 10-tal kwamen zaterdagvoormiddag naar de Hoegaardse begraafplaats.

Onder hen ook de schepen voor Begraafplaatsen Filip Havet: “We krijgen dit uiteraard op één dag niet klaar. Het is de bedoeling enkele keren te komen. We beperken ons tot de plaatsen waar de technische dienst niet machinaal kan werken. Want tegen Allerheiligen zal het kerkhof er prima bijliggen”

Opvallend veel CD&V-ers bij de vrijwilligers. “We hebben binnen het CD&V-bestuur afgesproken om in groep te komen werken, maar om ook andere vrijwilligers aan te trekken hebben we een gemeentelijke oproep gelanceerd. Iedereen is steeds welkom bij onze volgende werksessie”, vervolgt Havet. “De bedoeling is in de toekomst het bovenste gedeelte van de begraafplaats te vergroenen, hopelijk nog in deze legislatuur. We zullen in de toekomst wel meer met bodembedekkers werken”, aldus de schepen, die fier is dat er voor alle Hoegaardse kerkhoven peters en meters gevonden zijn.

De begraafplaatsen in de deelgemeenten liggen er minder vuil bij, daarom zal men daar later in actie schieten. Volgende peters en meters gaven zich op: Lynn Minnot en Luc Snoeks, voor de begraafplaats Meldert, Lieve Meulemans en Michael De Haes voor het kerkhof Hoxem, Marc Rimanque en Hans Van Tricht voor de begraafplaats Outgaarden, Ann Raymaekers, Conny Gevens, Stefan Puttemans en Joy Roberts voor het kerkhof Hoegaarden.