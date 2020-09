Vrijwilligers gaan begraafplaats onderhouden Christian Hennuy

14 september 2020

21u32 0 Hoegaarden Goed nieuws voor de centrale begraafplaats van Hoegaarden, want een groepje vrijwilligers heeft zich kandidaat gesteld om het onkruid op het kerkhof te lijf te gaan.

Er was de jongste dagen veel te doen op sociale media in verband met de lamentabele toestand waarin een gedeelte van de begraafplaats zich bevindt. Schepen Filip Havet (CD&V) maakte duidelijk dat op dit ogenblik het gemeentepersoneel prioritair ingezet wordt om in de cafetaria van het rusthuis een afgesloten afdeling voor mogelijke COVID 19 patiënten in te richten en dat de begraafplaats dus moet wachten.

Op sociale media werd de idee geopperd om met vrijwilligers te werken om de begraafplaats proper te krijgen en dat gaat nu gebeuren. Men is nog altijd op zoek naar extra helpende handen. Wie mee zijn handen uit de mouwen wil steken kan nu zaterdag 19 september om 9 uur naar de ingang van het kerkhof aan de Walestraat komen.