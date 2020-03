Vrijwilliger gezocht voor onderhoud druivenserre in Park van Hoegaarden Christian Hennuy

09 maart 2020

Geert Clement, de drijvende kracht achter de bier- en wijngilde van het Paenhuys, heeft ook jarenlang vrijwillig zorg gedragen voor de druivenserre in het Park van Hoegaarden. Hij heeft nu besloten om ermee te stoppen. De gemeente dankt Geert Clement voor zijn harde werk en gaat op zoek naar iemand die zich even hard wil inzetten voor de zorg van de druivenserre. De planten zijn al vele jaren goed verzorgd, waardoor er een mooie opbrengst is. De opbrengst is voor de vrijwilliger die het ter harte neemt.

Voor interesse of meer info mailen naar robbertjan.jackers@gemhoegaarden.be