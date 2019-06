Vragen over invoering statiegeld en containerpark Christian Hennuy

13 juni 2019

De Gewoon Wit - N-VA - Sp.a –oppositie oppositie zou graag feedback krijgen over een aantal punten uit het jaarverslag van Ecowerf, o.a. hoe het zit met de invoering van statiegeld, want daar was toch blijkbaar een meerderheid voor. Tegelijk werd ook nog eens het standpunt van de gemeente gevraagd.

“We zijn voor de invoering van statiegeld op flessen, maar we moeten wel opletten dat de handelaars er niet de dupe van worden”, aldus schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre (CD&V). Volgens het jaarverslag van Ecowerf gaat ook de prijs van het containerpark verhoogd worden. Schepen Filip Havet (CD&V): “We pleiten voor een jaarlijkse indexering van de prijs en niet voor een plotse en forse aanpassing na zes jaar, zoals voorgesteld”. De gemeenteraad van Hoegaarden heeft raadslid Lynn Minotte (CD&V) aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Ecowerf, en Joris Verbaeten (CD&V) als plaatsvervanger. Aan hen om op de komende algemene vergadering van Ecowerf op 26 juni de vragen te stellen.