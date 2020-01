Vrachtwagens weren van het Ravel-fietspad Christian Hennuy

09 januari 2020

12u36 0 Hoegaarden De oude spoorlijn van Hoegaarden naar Ramillies en verder is al jaren omgevormd tot Ravel-fietspad. De jongste tijd zijn er verschillende meldingen geweest van vrachtwagens die verkeerdelijk het Ravel-fietspad opreden. Op de raadszitting van 14 januari wordt voorgesteld om bijkomende verkeersborden te plaatsen, om die te weren.

Het gaat om vrachtwagens die eigenlijk moeten laden of lossen op de terreinen van AB InBev, maar die verkeerdelijk het Ravel-fietspad oprijden. Die weg is verbreed tot aan het vissershuis en Den Repos, maar de bedoeling is dat alleen auto’s erop kunnen rijden. Den Repos is ondertussen verdwenen, maar de Grand-Pont vissers kunnen nog tot aan de gemeentelijke visvijver rijden. Aan het begin van de Ravel, ter hoogte van de Stationsstraat, zal een verkeersbord ‘uitgezonderd diensten’ aangebracht worden.

De verbreding van het Ravel fietspad was indertijd nodig voor de Hoegaardse suikerfabriek en jeugdhuis de Klup. De Kup had er een voetbalveld met kantine en kreeg in september 1983 het bericht dat er een fietspad zou aangelegd worden op de spoorwegzate. Het jaar 1984 werd er één van onderhandelen over het fietspad tot aan het voetbalveld. Er zou een fietspad van 9 km aangelegd worden van Hoegaarden naar Huppaye, met slechts 150 meter op het grondgebied van Hoegaarden. De Klup is gaan onderhandelen met het Bestuur der Wegen van Waals-Brabant, om het stuk van aan het station Hoegaarden tot aan het voetbalveld van de Klup, in gewapend beton te krijgen, zodat auto’s en zelfs vrachtwagens van de fabriek erover konden. Aan het voetbalveld zouden paaltjes geplaatst worden, zodat wagens niet verder richting Lumay kunnen. Daar zou een veel lichtere betonuitvoering komen. In 1985 kwam de definitieve sluiting van de Hoegaardse suikerfabriek. In dat jaar werden de werken aan het fietspad aangevat. In 1986 was alles voltooid.

Op 5 juli 1987 werd het fietspad Hoegaarden – Geldenaken – Ramillies officieel geopend. Minister Louis Olivier, burgemeester Roger Kerryn van Hoegaarden, en burgemeester Louis Michel van Geldenaken openden officieel de route, tijdens een ritje met een toeristisch treintje.