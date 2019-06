Vrachtwagen rijdt tegen verlichtingspaal Kristien Bollen

18 juni 2019

16u48 2

In de Brouwerij Loriersstraat in Hoegaarden reed maandagmiddag rond 13 uur een vrachtwagen de lamp van een straatverlichting stuk. Vermoedelijk merkte de bestuurder niet dat hij de lamp had stuk gereden, want getuigen zagen hoe die verder reed. De politie werd van de feiten op de hoogte gebracht en speurt de automobilist op.