Voorzitter Gambrinusclub overleden Christian Hennuy

13 juni 2020

15u04 0 Hoegaarden Ronan Vandermotten uit Tervuren, voorzitter van de Gambrinusclub van België, en bezieler van de beurzen van bierattributen in Hoegaarden, is plots overleden. Dat meldt ons Miel Mattheus, erelid van de Gambrinusclub.

“Als erelid van de Gambrinusclub moet ik jullie het overlijden melden van Ronan Vandermotten , de voorzitter van deze Europese club. Ik startte 33 jaar geleden als pr-manager van de Brouwerij van Hoegaarden met de eerste Gambrinus ruildag in de bovenzaal van het Kouterhof. Daarna week het evenement uit naar de sporthal van Hoegaarden. Op 7 november 2020 zou de internationale Gambrinusclub alweer de sporthal in Hoegaarden vullen voor de 34 ste keer. Ronan Vandermotten was drijvende kracht hierachter”, aldus Miel Mattheus.