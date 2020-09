Voortaan mag je ook op zondagvoormiddag je gras maaien in politiezone Getevallei Christian Hennuy

09 september 2020

15u54 0 Hoegaarden Op de gemeenteraad in Hoegaarden werd het nieuw politiereglement van de politiezone Getevallei goedgekeurd. Een van de punten daarin is dat je voortaan ook op zondagmorgen je gras zult mogen afrijden.

Het valt nog af te wachten wanneer het nieuwe politiereglement ingaat, maar het zal gelden voor de hele politiezone, dus niet alleen Hoegaarden en Tienen, maar ook Linter, Zoutleeuw en Landen. Een opmerkelijk punt is het reglement is dat je voortaan op zondag tussen 9 en 12 uur het gras mag afrijden, zowel met een machine met elektrische motor als met verbrandingsmotor. Op andere dagen is dat toegelaten tussen 7 uur en 22 uur.

Oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit) ontdekte echter een tegenstrijdigheid in het reglement. Volgens het ene artikel mag je absoluut niet fietsen in natuurgebieden, volgens het andere wel op fietspaden in natuurgebieden. Het Hoegaards gemeentebestuur zal de tegenstrijdigheid signaleren aan het politiecollege.