Voorlopig geen bussen meer door Hauthem Christian Hennuy

17 februari 2020

15u08 0 Hoegaarden Op 24 februari start de volgende fase van de werken in Hauthem - Hoegaarden, hoewel de vorige nog niet klaar is. Nog voor de echte werken in deze nieuwe fase komt, starten de werken van de nutsvoorzieningen. Dit betekent dat wegens de moeilijke doorgang, vanaf 24 februari de bussen niet meer door Hauthem zullen rijden.

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de straten rond de ‘blok’. Op bepaalde plaatsen was de fundering van de weg niet voldoende. Vandaar dat nu al sommige stukken opgebroken werden om nieuwe funderingen te leggen. Die bijkomende werken zijn ondertussen gestart. De asfaltering gebeurt in maart.

“Vooraleer de eigenlijke werken van de nieuwe fase starten, worden vanaf 24 februari al de nutsvoorzieningen aangelegd door de Watergroep, Eandis, Fluvius, Proximus en Telenet. Dit betekent dat de doorgang door Hauthem al moeilijk wordt. Vandaar dat de bussen van de Lijn niet meer door Hauthem zullen rijden. Er worden twee nieuwe opstapplaatsen voorzien op de Waversesteenweg, één ter hoogte van de ‘Kreupele Koe’, de andere ter hoogte van de straat richting Hoxem”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Dit wordt toch een eindje lopen vanuit centrum Hauthem.

De planning van de werken ziet er zo uit: na de afwerking van de straten rond de ‘blok’ wordt in de volgende fase een pompstation aangelegd, om het water te kunnen oppompen en zo aan te sluiten richting Hoegaarden. Dit pompstation komt er aan de overzijde van de treurwilg in de verbindingsstraat tussen de kapel en de Waversesteenweg. Daarna wordt het gedeelte aangepakt tussen de Sint-Catharinakapel en de Marollenkapel, en als dat af is, het stuk van de Sint-Catharinakapel tot aan de cabine. Dit alles zou tegen augustus moeten klaar zijn. Daarna volgt nog het stuk van aan de cabine tot aan de ‘Bareel’ en tenslotte in 2021 de Kauterhof.