Voordracht over supertelescoop Christian Hennuy

22 mei 2019

Sterrenvereniging VVS Capella organiseert op donderdag 23 mei van 20 tot 22 uur een voordracht door Wim De Meester in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, getiteld ‘METIS, het infrarood oog van de ELT’. Het gaat om het infrarood instrument waaraan ook de KU Leuven werkt, voor de nieuwe, in aanbouw zijnde “Extremely Large Telescope” in Chili. Wim De Meester is één van de teamleden en komt er uit eerste hand alles over vertellen. De toegang is gratis. Info: info@vvscapella.be