Voorbereidende werken aan de Kerselaar zijn gestart Christian Hennuy

24 februari 2020

10u46 0 Hoegaarden De werken voor de aanleg van gescheiden fietspaden aan de Kerselaarstraat in Meldert starten op 1 maart, maar ondertussen zijn de voorbereidende werken gestart. De verkeerslichten staan er al en zorgen nu al voor oponthoud. De gemeente Hoegaarden draagt voor deze werken zelf 91.870 euro bij.

De verkeerslichten op Hoegaards grondgebied staan het ene ter hoogte van de inrit naar Babelom, de tweede bijna aan de gemeentegrens met Willebringen.

“De signalisatie staat er al, maar de eigenlijke werken starten pas op 1 maart. Het was de bedoeling eerst het fietspad aan te leggen aan de kant, richting Leuven, maar blijkbaar zijn aan de andere kant de voorbereidende werken gestart. Maakt ook niets uit aan welke kant men begint. Er staan verkeerslichten waardoor de voertuigen uit beide richtingen beurtelings doorkunnen. ” aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V).

Er zijn al enkele betonstroken opengebroken en aan de linkerzijde richting Leuven moet er nog een bosje dennenbomen uit in Meldert. Deze bomen hebben niets te maken met de zomereiken verderop het parcours richting Opvelp, waar Natuurpunt momenteel actie voert tegen de verwijdering ervan.

De aanleg van de fietspaden kadert binnen de ruilverkaveling Willebringen. De kostprijs van de werken op de verbinding Opvelp-Meldert bedraagt 812.305,84 euro, waarbij het aandeel voor de gemeente Hoegaarden 91.870,08 euro bedraagt. Er is in al deze werken een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap. Het nieuwe fietspad moet er voor zorgen dat leerlingen na de zomer veiliger het Sint-Janscollege in Meldert zullen kunnen bereiken.