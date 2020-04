Voor 1 mei mondmasker in brievenbus Christian Hennuy

29 april 2020

11u14 0 Hoegaarden Elke Hoegaardier zal nog voor 1 mei een mondmasker in zijn brievenbus vinden. De gemeente zet alle medewerkers, schepenen en burgemeester in om de geleverde mondmaskers zo snel als mogelijk thuis bij de Hoegaardiers te bezorgen.

De nationale Veiligheidsraad kondigde vanaf maandag 4 mei 2020 een stapsgewijze versoepeling aan van de lockdownmaatregelen. Het gebruik van mondmaskers zal hierbij een belangrijke rol spelen. Zo zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn wanneer je het openbaar vervoer neemt en moeten ook leerkrachten en leerlingen van het middelbaar onderwijs een mondmasker dragen wanneer de scholen heropenen op maandag 18 mei.

De gemeente Hoegaarden deed, samen met de gemeenten Landen, Linter, Zoutleeuw, Tienen, Boutersem, Geetbets en Kortenaken reeds op dinsdag 21 april 2020 een groepsaankoop van 107.000 stoffen mondmaskers. Bijkomend werd een tweede bestelling geplaatst bij een andere leverancier.

De mondmaskers worden aan huis bezorgd via een gepersonaliseerde mailing. Per huisgezin is er een omslag met per bewoner één mondmasker. De omslagen worden door de vrijwilligers huis-aan-huis in de brievenbussen gedeponeerd. Ten laatste op 1 mei zal iedere Hoegaardier dus één stoffen mondmasker hebben en een handleiding voor gebruik.

